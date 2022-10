Generalprobe für die EHF EURO: Deutschlands Handballerinnen zum Abschluss des Drei-Nationen-Turniers gegen Rumänien gefordert – SPORT1 überträgt am 2. November live

Ismaning, 18. Oktober 2022 – Härtetest für die deutschen Handballerinnen: Das Nationalteam misst sich zum Abschluss eines Drei-Nationen-Vorbereitungsturniers mit Rumänien. SPORT1 ist am Mittwoch, 2. November, sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps live ab 17:55 Uhr dabei. Anwurf im ungarischen Tatabánya ist um 18:00 Uhr. Die Partie gilt zugleich als Generalprobe für die EHF EURO, die vom 4. bis zum 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro ausgetragen wird.

Neben Rumänien und Deutschland ist auch Gastgeber Ungarn Teil des Drei-Nationen-Turniers, die Partie der Deutschen gegen die Ungarinnen findet bereits am Montag, 31. Oktober, um 17:00 Uhr statt. Bundestrainer Markus Gaugisch wird unmittelbar vor EM-Start nochmals die Gelegenheit nutzen, um mit seinem Team im Wettkampf an den Details zu arbeiten. Die letzte Begegnung gegen die Rumäninnen fand zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft 2020 statt, dieses Duell gewann die DHB-Auswahl mit 22:19.

Im Anschluss an die letzten beiden Tests vor der EHF EURO fliegen Alina Grijseels, Emily Bölk und Co. am Donnerstag, 3. November, nach Podgorica. Am Samstag, 5. November, wartet in der montenegrinischen Hauptstadt der EHF EURO-Auftakt gegen Polen. Es folgen weitere Gruppenspiele gegen Montenegro und Spanien. Vor wenigen Wochen testete das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bereits doppelt gegen Olympiasieger Frankreich. Beide Länderspiele waren hart umkämpft, endeten aber jeweils mit knappen Niederlagen für Deutschland. Der Bundestrainer war jedoch vor allem mit dem zweiten Spiel in Nancy (29:30) zufrieden, bei dem die DHB-Auswahl gegen den Olympiasieger mit dem letzten Wurf noch die Ausgleichschance nach einer Aufholjagd hatte. Beide Auftritte machten Mut für die kommenden Aufgaben.