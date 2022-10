FC Augsburg heiß auf FC Bayern: Coach Maaßen hofft auf erneuten Festtag

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen glaubt im Pokal-Derby gegen den FC Bayern an den nächsten Coup. Die Historie stimmt zuversichtlich.

Der FCA habe es zuletzt „zweimal geschafft, die Bayern zu Hause zu schlagen. Warum nicht auch ein drittes Mal?“, sagte Maaßen vor dem Zweitrunden-Duell gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr). (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Die Bayern hatten erst vor einem Monat in der Liga 0:1 in Augsburg verloren. Deshalb, so Maaßen, seien beim Team von Julian Nagelsmann „die Antennen besonders gespitzt. Das hat ihnen schon weh getan.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)