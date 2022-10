Nagelsmann "vor der eigenen Mannschaft enteiert": Neururer kritisiert Rummenigge

Rummenigge habe Nagelsmann „vor der eigenen Mannschaft enteiert“, sagte der ehemalige Coach bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag auf SPORT1.

In einem Interview mit BR24 Sport hatte Rummennigge vor kurzem gesagt: „Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer, der natürlich auch noch seine Erfahrungen machen muss.“ Nach dem Spiel gegen Dortmund hatte Nagelsmann, angesprochen auf diese Aussage, äußerst dünnhäutig reagiert.

„Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. Ihr lest ja alles. In meinen Augen sagen es zu viele. Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf.“, so der 35-jährige (FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann genervt über Trainertalent-Aussagen von Rummenigge).