Ballon-d'Or: „Witzpreise!“ - Toni Kroos und Real-Kollegen spotten nach Entscheidung

Zur Auszeichnung „Club of the Year“ ist zu wissen, dass sie ganzheitlich gedacht ist und beispielsweise auch das Abschneiden des Frauen-Teams mit einbezieht, zudem die Anzahl der Nominierungen von Spielern und Spielerinnen eines Klubs sowie ihrer Platzierungen bewertet.

Kroos, Courtois und Casillas reagieren

„Das drittbeste Team in 2021/22 - glücklich, Real Madrid?“, spottete der Deutsche.

„Das war für uns alle etwas seltsam, als wir es hörten. Am Ende wissen wir aber ja alle, wer der beste Klub der Welt ist. Das zeigen die Titel auf.“

San Iker, wie er bei den Königlichen genannt wird, legte noch eine Schippe drauf. Sarkastisch gratulierte er seinem Herzensverein: „Glückwunsch an Real Madrid für diesen dritten Platz.“

„Es ist ein Angriff auf Florentino Pérez“

Zumal vier Madrilenen in der Top-10-Platzierung bei der Abstimmung zum Ballon d‘Or landeten.

Der Journalist Tomas Roncero der AS hetzte: „Es ist ein Mangel an Respekt gegenüber dem besten Klub Europas und der Welt. Es ist ein Angriff auf Florentino Pérez. Es ist ein Angriff auf das Team, das hinter der Super League steht. Sie sollen weiterhin Preise an die Verlierer verteilen, weil die Gewinner die Trophäen ins Bernabéu bringen.“