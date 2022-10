NFL-Skandal: Aufstand gegen Dan Snyder nach Spionage-Enthüllungen?

Hintergrund: Am Dienstag findet in New York eines der regelmäßigen Teambesitzer-Meetings statt. Nach einer Reihe an Skandalen ist Snyder beim Rest der Liga längst in Ungnade gefallen. Schon in jüngster Vergangenheit zeichnete sich ab, dass einige andere Teambesitzer und Ligafunktionäre den Eigentümer der Commanders loswerden wollen.