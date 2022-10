BVB-Boss Kehl mit Klartext: "Was wir zeigen, ist zu wenig!" Was Kehl nach Pleite gegen Union jetzt fordert

Der BVB zeigt bei der Niederlage in Berlin wieder mal eine ungenügende Leistung. Sportdirektor Sebastian Kehl spricht bei SPORT1 Klartext.

Nachdem es von Medienseite Kritik für die Mannschaft von Edin Terzic hagelte und sich auch Mats Hummels und Niklas Süle mit deutlichen Worten an die Mannschaft wendeten, sprach jetzt auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Klartext.

„Die Kritik, die aktuell auf uns einprasselt, ist berechtigt. Was wir zeigen, ist zu wenig. So kann man gegen Union Berlin am Ende nicht bestehen, auch wenn wir es im zweiten Durchgang besser gemacht haben“, sagte Kehl zu SPORT1.