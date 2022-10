Premier League: Twitter-Beef zwischen Wolverhampton und Nottingham

Klopp über Platzverweis: "In diesen Momenten reicht mein Aussehen..."

Twitter-Beef in der Premier League. Im Rahmen des Kellerduells tauschten Nottingham und Wolverhampton zur Belustigung der Fans Sticheleien in den sozialen Medien aus.

Die Auseinandersetzung startete im Vorfeld der Partie mit einem Tweet von Nottingham Forest, welcher die Überschrift „Spielstunde“ trug. Darunter war Nottingham-Stürmer Emmanuel Dennis spielend mit drei Wolfswelpen abgebildet - sicherlich auch als Referenz zu dem viralen Video, in dem die Wolves ihren Stürmer Diego Costa mit drei Wölfen vorstellten .

Der Stumpf des gefällten Baumes mitsamt Axt dürfte ebenso wie der Forest-Tweet ein Augenzwinkern in Richtung des Vereinsnamens sein.

Für den entscheidenden Siegtreffer sorgte Rúben Neves per Elfmeter. Wie Interimstrainer Steve Davis in der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet, war es auch Neves, der den Twitter-Post von Nottingham in den Spielerchat schickte. Die Stichelei habe den Spielern zusätzlich Motivation für das Spiel gegeben.