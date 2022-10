Nach BVB-Pleite: Peter Neururer gibt Mats Hummels Recht

SPORT1 -Experte Peter Neururer hat Mats Hummels nach der BVB-Pleite bei Union Berlin und dessen Kritik am Spiel der eigenen Mannschaft Recht gegeben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Die Kritikpunkte, die er anspricht, sind richtig formuliert, da hat er zu 100 Prozent Recht. Der Fehler am Wochenende gegen Union Berlin war dafür exemplarisch und damit meine ich nicht den Ausrutscher des Torhüters“, sagte der 67-Jährige bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag auf SPORT1 .

Zweikampf zwischen BVB und Bayern entschieden?

Die Schwarz-Gelben hatten am Sonntag eine 0:2-Niederlage bei Union kassiert. BVB-Verteidiger Hummels hatte bereits einige Tage zuvor - nach dem 2:2-Remis gegen den FC Sevilla in der Champions League - Kritik am Spielstil der eigenen Mannschaft geübt.