NFL: Overtime-Krimi bei Chargers-Sieg gegen Broncos - Kicker mit Verletzung als Held

NFL: Chargers siegen dank Kicker gegen Broncos

Hopkins trotzt Knieverletzung

Fragezeichen hinter Russell Wilson

Hopkins selbst versuchte, pragmatisch an die Sache heranzugehen. „Es war eines dieser Dinge, bei denen der Schaden noch nicht ganz behoben war, aber man denkt sich: ‚Hey, es tut schon weh, selbst wenn ich es schlimmer mache, werden wir es am Ende schon wieder hinbekommen.‘“

Durch den Erfolg bleiben die Chargers in ihrer Division weiter an den Chiefs dran. Als nächstes geht es kommende Woche gegen die Seattle Seahawks. Die Broncos, die in der Division schon etwas an Boden verloren haben, wollen gegen die New York Jets zurück in die Spur finden. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)