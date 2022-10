Skilanglauf-Star Heidi Weng: "Ich dachte, ich müsste einfach nur schnell fahren"

Die Norwegerin Heidi Weng steht als Skilanglauf-Sternchen ihres Landes voll im Rampenlicht. Diese Aufmerksamkeit macht ihr so sehr zu schaffen, dass sie rückblickend sogar auf ihre Karriere verzichtet hätte. (NEWS: Alles zum Langlauf)

Die 31-Jährige gewann fünfmal die Weltmeisterschaft. Das letzte Mal gelang es ihr 2021 in Oberstdorf mit der norwegischen Staffel. Ihre größten Erfolge feierte sie im Weltcup in den Saisons 2016/17 und 2017/18, als sie jeweils den Gesamtweltcup gewann. Zuletzt wurde sie Sechste.

In einem Interview mit „Dagbladet“ sagte Weng: „Ich wusste nicht, dass man als Langläuferin so viel stehen und reden muss. Ich dachte nur, ich müsste einfach schnell Skifahren.“ Sie würde gerne „anonym“ bleiben. Die Folgen ihres Lebens als Ski-Weltstars hätte sie nicht absehen können.

Heidi Weng fehlt es an Selbstvertrauen

Zusätzlich fehlt es Weng aktuell an Selbstvertrauen. Eine Corona-Erkrankung im letzten Winter und eine Gehirnerschütterung im Frühjahr hatten die Norwegerin zweimal zurückgeworfen.

Für die neue Weltcup-Saison, die am 25. November im finnischen Ruka mit einem Sprint startet, malt sie sich keine großen Chancen aus: „Mag sein, dass ich überraschen kann, aber ich mache mir keine Hoffnungen, wenn ich in einem Monat an der Startlinie stehe.“ (SERVICE: Weltcup-Kalender)