WWE RAW: Seltene Abreibung für Brock Lesnar - und ein weiterer Wechsel

Eine Woche nach der Rückkehr von Topstar Brock Lesnar vor die TV-Kamera hat sich Rivale Bobby Lashley an dem „Beast Incarnate“ gerächt - und dem sonst meist dominanten Koloss eine Abreibung verpasst. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Lashley, der infolge von Lesnars Attacke auf ihn vergangene Woche seinen US Title an Seth Rollins verloren hatte, eröffnete die aktuelle Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW diesmal noch vor dem üblichen Intro der Kommentatoren, indem er Lesnar unmittelbar in den Ring rief.