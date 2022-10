Baseball: MLB-Entscheidungsspiel zwischen Yankees und Cleveland wegen Regen verschoben

Das Entscheidungsspiel im Play-off-Viertelfinale der MLB zwischen Rekordmeister New York Yankees und den Cleveland Guardians ist verschoben worden.

Das für Montag angesetzte Entscheidungsspiel im Play-off-Viertelfinale der Major League Baseball (MLB) zwischen Rekordmeister New York Yankees und den Cleveland Guardians ist wegen des schlechten Wetters um 24 Stunden verschoben worden. ( NEWS: Alles zur MLB )

Das gab die MLB bekannt. Anhaltender Regen in New York hatte die planmäßige Durchführung der Partie verhindert. Die Best-of-five-Serie endet nun am Dienstagnachmittag (Ortszeit).