Matthäus mit Kritik an BVB-Star Hummels: "Geht irgendwann nach hinten los"

Lothar Matthäus geht mit BVB-Star Mats Hummels hart ins Gericht. Bei Überraschungs-Tabellenführer Union Berlin hält der Fußball-Rekordnationalspieler auch den ganz großen Wurf in der Bundesliga für möglich.

„Kann Union Meister werden? Ja, klar. Wer es in die Europa League schafft, kann es auch in die Champions League schaffen, und wer die Champions League erreicht, kann auch deutscher Meister werden“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.