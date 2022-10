FC Bayern: Die Folgen des Sané-Schocks! So will der Rekordmeister den Ausfall auffangen

Es lief die 76. Minute in der Begegnung des FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Leroy Sané verabschiedete sich beim Stand von 4:0 unter dem Applaus der 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena von seinen Mitspielern und machte Platz für Mathys Tel.

Im Angriff stehen viele Hochkaräter zur Verfügung

Der Ausfall kommt für den Linksfuß und seinen Arbeitgeber zur absoluten Unzeit, schließlich überzeugte er in der laufenden Saison bisher vollends und lieferte bereits 16 Scorerpunkte in 16 Pflichtspielen (zehn Tore, sechs Assists). Sané befand sich in den vergangenen Wochen in absoluter Gala-Form, die den Bayern bis zur WM in Katar fehlen wird.