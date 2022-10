Ballon d’Or 2022: Karim Benzema von Real Madrid gewinnt Titel - Sadio Mané auf Platz zwei

Der 34-Jährige nahm den begehrten Preis am Montagabend im Théâtre du Châtelet von Paris entgegen. Zweiter wurde Sadio Mané. Dahinter landeten Kevin De Bruyne (3.) und Robert Lewandowski (4.).

Für den französischen Nationalspieler ist es der erste Ballon d‘Or seiner Karriere. Mit Real Madrid gewann er in der vergangenen Saison die Champions League, ebenso wurde er Meister.

„Ein Traum ist wahr geworden. Es ging mir immer um die Freude am Fußball. Meine Arbeit hat sich ausgezahlt“, sagte Benzema, der in 46 Pflichtspielen für Real in der abgelaufenen Saison 44 Tore erzielt hatte.