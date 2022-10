Anzeige

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfB Oldenburg, 3:1 (1:1) Wiesbaden untermauert Heimstärke

SPORT1

Für VfB Oldenburg gab es in der Partie gegen die SV Wehen Wiesbaden, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wiesbaden wurde der Favoritenrolle gerecht.

Kebba Badjie ließ sich in der 38. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Oldenburg. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Ivan Prtajin bereits wenig später besorgte (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Benedict Hollerbach brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der SV Wehen Wiesbaden über die Linie (56.). Mit einem Doppelwechsel holte Dario Fossi Nico Knystock und Rafael Brand vom Feld und brachte Justin Plautz und Ayodele Adetula ins Spiel (65.). Wenige Minuten später holte Markus Kauczinski Hollerbach vom Feld und setzte auf die Qualitäten von John Iredale (69.). Dario Fossi wollte VfB Oldenburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Max Wegner und Jakob Bookjans eingewechselt für Kamer Krasniqi und Badjie neue Impulse setzen (80.). Iredale stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Wiesbaden her (86.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die SV Wehen Wiesbaden gegen Oldenburg die volle Ausbeute ein.

Nach dem klaren Erfolg über VfB Oldenburg festigt Wiesbaden den dritten Tabellenplatz. An der Abwehr der SV Wehen Wiesbaden ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste das Heimteam bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz von Wiesbaden sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und drei Unentschieden büßte die SV Wehen Wiesbaden lediglich zwei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief Wiesbaden konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Mit 15 Zählern aus zwölf Spielen steht Oldenburg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Situation bei VfB Oldenburg bleibt angespannt. Gegen die SV Wehen Wiesbaden kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.