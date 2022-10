Bericht: Französische Polizei schuld am Chaos beim CL-Finale

Es sei zu „kriminellen Übergriffen“ gekommen, heißt es in dem Bericht, der unter dem Vorsitz von Professor Phil Scraton, der auch die Untersuchung der Hillsborough-Katastrophe 1989 geleitet hatte, entstanden ist.

Polizei setzt Tränengas ein

Der Anpfiff zum Endspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (1:0) am 29. Mai im Stade de France in St. Denis verzögerte sich um mehr als eine halbe Stunde, weil viele Fans Schwierigkeiten hatten, auf ihre Plätze zu gelangen.

Erinnerungen an Hillsborough

Bei vielen Liverpool-Fans hätten die Szenen Erinnerungen an den Massenansturm in Hillsborough geweckt, bei dem 97 Fans ums Leben gekommen waren, so die aktuelle britische Untersuchung.