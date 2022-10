Ballon d'Or: Auszeichnung für Lewandowski! Barca-Star bekommt Müller-Trophy - und dankt dem FC Bayern

Der Stürmer des FC Barcelona wurde im Rahmen der Verleihung des Ballon d‘Or mit der neu geschaffen „Müller-Trophy“ ausgezeichnet. Damit wurde der Spieler geehrt, der in einer Saison wettbewerbsübergreifend die meisten Treffer erzielt hat. ( Ballon d‘Or: Die Ergebnisse )

In seiner Rede bedankte sich der Pole bei dem Namensgeber der Trophäe - und bei seinem Ex-Klub FC Bayern. „Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein, nicht nur, diese Trophäe zu gewinnen, sondern auch wegen das Namens. Gerd (Müller, Anm. d. Red. ) war für mich eine riesige Inspiration. Ich wollte ein paar Rekorde von ihm brechen, das war für mich eine riesige Herausforderung“, sagte der 34-Jährige. der in der vergangenen Saison im Bayern-Trikot den 40-Tore-Rekord Müllers geknackt hatte.

Lewandowski: „War sehr emotional für mich“

„Es war für mich sehr emotional, die 41 Tore in der Bundesliga zu erzielen, weil ich nicht dachte, dass es möglich sei, diesen Rekord zu brechen. Seinetwegen konnte ich das schaffen. Alles, was ich getan habe, war für ihn“, betonte der Weltfußballer des vergangenen Jahres.

„Ich bin sehr stolz, nicht nur auf die 41 Tore in der Bundesliga. Vielen Dank an meine ehemaligen Teamkollegen von Bayern München und auch an meine Kollegen aus Barcelona. Ich habe sehr hart gearbeitet, um Tore zu erzielen“, betonte der Stürmer.