Ballon d'Or: So werden die Preisträger gewählt

Heute Abend ist es wieder soweit: im Théâtre du Catalet in Paris werden die besten Fußballerinnen und Fußballer des Jahres gekürt. Doch wer entscheidet darüber, wer welchen Preis mit nach Hause nimmt und welche Stars leer ausgehen? In diesem Jahr kommt es bei der Wahl zu einigen Änderungen.

Mit Spannung wird auch dieses Jahr wieder auf die diesjährige Verleihung der persönlichen Auszeichnungen für das Fußball-Jahr 2022 geblickt. Karim Benzema gilt als Favorit für die Auszeichnung zum besten Spieler. Sadio Mané vom FC Bayern München hofft noch auf eine Überraschung.

Weniger Stimmberechtigte - Kopa-Throphäe bildet Ausnahme

Die Stimmberechtigten, die über den Ausgang der Wahl entscheiden, unterscheiden sich je nach Kategorie. So wählen 100 Journalisten aus den ersten 100 Ländern der Fifa-Weltrangliste in der Kategorie der Männer (also je ein Journalist pro Land). Ebenso sieht es bei der Wahl zum Torhüter des Jahres aus: auch hier wählen 100 stimmberechtigte Journalisten den Sieger der Yashin-Trophy. Dies stellt eine Änderung zu den Vorjahren dar. Bei den vergangenen Auszeichnungen durften stets 170 Medienvertreter aus aller Welt abstimmen.