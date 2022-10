FIFA-Bestätigung für Fonds-Verhandlungen

Die Aufsetzung eines Entschädigungsfonds für Familien von getöteten und verletzten Wanderarbeitern auf Baustellen für die WM in Katar nimmt Form an.

Die Aufsetzung eines Entschädigungsfonds für die Familien von getöteten und verletzten Wanderarbeitern auf Baustellen für die bevorstehende Fußball-WM in Katar nimmt weiter Formen an. Nur wenige Tage nach ersten Signalen des Weltverbandes für „Interesse“ an entsprechenden Maßnahmen bestätigte FIFA-Sprecher Bryan Swanson bereits laufende Gespräche über die Finanzierung von Wiedergutmachungszahlungen.

Swansons Aussagen sind das bislang stärkste Anzeichen für einen Kurswechsel der FIFA in der Frage eines Entschädigungsfonds für ausländische WM-Arbeiter. Nachdem die FIFA entsprechende Forderungen monatelang ignoriert hatte, könnte der WM-Veranstalter wenige Wochen vor dem Auftakt seines milliardenschweren Spektakels in dem Wüstenstaat dem internationalen Druck offenbar doch noch nachgeben.

Erste Hinweise für eine veränderte FIFA-Haltung zu dem Thema hatte in der vergangenen Woche ihr stellvertretender Generalsekretär Alasdair Bell gegeben. In einer Anhörung vor zwei Ausschüssen des pankontinentalen Europarates in Straßburg bestätigte Bell "Interesse" seiner Organisation an der Gründung eines solchen Fonds: "Es ist definitiv etwas, das wir vorantreiben wollen", sagte Bell vor den Politikern.