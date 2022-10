James Milner: Der Liverpool-Held, mit dem keiner rechnete

"An einem normalen Tag sollte man es gegen City nicht versuchen"

„Come on, wie viele Leute dachten: ‚Oh nein, Milner gegen Foden‘?“, befand Reds-Coach Jürgen Klopp in der BBC nach dem 1:0-Sieg über seine Aufstellung und das Duell des Oldies mit Englands Top-Youngster Phil Foden, der abgesehen von einem aberkannten Tor wenig Gefahr ausstrahlte. (NEWS: Guardiola erhebt überraschende Vorwürfe)

Doch einmal mehr zeigte der flexibel einsetzbare Milner auf einer ungewohnten Position in einem großen Spiel eine große Leistung. „Er hat sich hervorragend geschlagen“, sagte Klopp mit einem breiten Lächeln: „Er war absolut unglaublich, einfach unglaublich.“ (NEWS: Klopp kassiert Rot - und erklärt sich)

Klopp setzt auf Milner

Fans entschuldigen sich bei Milner

Viele Fans, die die Aufstellung vor der Partie kritisiert hatten, leisteten in den Kommentaren auf Twitter Abbitte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„James Milner hat mit 36 Jahren eine Weltklasseleistung vollbracht, um Foden zu stoppen, und ich entschuldige mich dafür, dass ich jemals an dir gezweifelt habe“, twitterte beispielsweise Liverpool-Fan Samuel.

„Die Entschuldigungen an Milner sollten so laut sein wie die Respektlosigkeiten zuvor“, meinte ein anderer Anhänger.

„Milner war exzellent heute“

Ex-Profi Garth Crooks meinte bei BBC gar, Profis wie Milner gebe es „nur einmal in einer Generation“, während Ex-City-Spieler Micah Richards schwärmte: „Milner war exzellent heute.“ Dabei lobte Richards das Stellungsspiel, das Pressing und die Führungsqualitäten Milners.

Seine Aufgabe sei es, „das zu tun, was die Mannschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Ich bin da, um zu tun, was nötig ist“, betonte Milner: „Es war ein fantastisches Spiel, an dem ich beteiligt war. Es war schön, einen Beitrag zu einem solchen Spiel zu leisten.“