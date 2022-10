Magdeburg reist mit Magnusson zur Klub-WM

Mission Titelverteidigung mit dem Top-Torschützen: Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg kann bei der Klub-WM in Dammam/Saudi-Arabien mit Rückraumspieler Omar Ingi Magnusson antreten. Der Isländer, der zuletzt aus zunächst nicht näher erläuterten Gründen gefehlt hatte, habe sich in seiner Heimat „einer Vielzahl von medizinischen Untersuchungen“ unterzogen, „die erfreulicherweise allesamt positiv verlaufen sind“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Der SCM startet in Saudi-Arabien am Dienstag als Titelverteidiger in die Klub-Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert auf Sydney University HC, am Donnerstag wartet mit Al-Khaleej eine große Unbekannte aus dem Gastgeberland.