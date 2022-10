Overwatch 2: Der Erfolgsstart in Zahlen - Streamer und Profis kehren zurück

Sojourn ist Teil der aktuellen Meta in Overwatch 2 © Blizzard Entertainment

Alte Größen kehren zu Overwatch zurück

Einer der bekanntesten Gradmesser ist die Streaming-Plattform Twitch. In den letzten Monaten von Overwatch schauten gerade mal fünf- bis zehntausend Zuschauer Livestreams des Ego-Shooters. Während der ersten Beta der Neuauflage knackte Overwatch 2 über 1,4 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Aktuell liegt der Viewercount auf Twitch je nach Tageszeit zwischen 120.000 und 300.000. Viele bekannte Gesichter aus den ersten Jahren von Overwatch sind zurück und streamen ihren Content auf der Plattform.

Ex-Profis wie Félix „ xQc “ Lengyel oder Brandon „ Seagull “ Larned sind fast täglich auf der Startseite von Twitch zu sehen. Auch im deutschsprachigen Bereich schlägt das Spiel Wellen. Streamer wie Karl „ NebelNiek “ Blum oder Wieland Emilian „ Rumathra “ Welte haben das Spiel ebenfalls in ihren Streamingplan aufgenommen.

Overwatch 2 verzeichnet 25 Millionen Spieler

Mit überwältigenden 25 Millionen Spielern nach zehn Tagen setzt Overwatch 2 ein starkes Zeichen in der Gaming- und eSports-Szene. Dieser Meilenstein zeigt, dass sich das Warten gelohnt hat.

OW2: Mehr als nur Hype?

Im Moment läuft es richtig gut für Blizzard. Das Spiel sieht gut aus, die Meta ist stimmig, die Community ist zufrieden. Natürlich hatte auch Overwatch 2 in der ersten Zeit vereinzelte Probleme, wie beispielsweise bei Log-Ins oder Hero-Bugs. Insgesamt ist das Spiel aber überzeugend in die Gamingwelt gestartet. Um diesen Erfolg nun auch beizubehalten, muss der Spielentwickler jetzt primär eines tun: Dranbleiben. Regelmäßige Patches, neue Karten und Helden sind nur einige der Versprechen, die der Community gemacht wurden. Neue Inhalte sind für den langfristigen Erfolg des Spiels unabdingbar. Ob der Hype also anhalten kann, werden die nächsten Monate zeigen.