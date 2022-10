Homophobe Äußerungen: Gerichtsverfahren gegen Evra vertagt

Evra, der persönlich nicht vor Gericht erschien, hatte nach dem Sieg seines Ex-Klubs Manchester United in der Champions League gegen Paris St. Germain im März 2019 in den Sozialen Netzwerken einen umstrittenen Beitrag abgesetzt. „Paris, ihr seid schwul... Hier reden Männer“, sagte der frühere Weltklasse-Linksverteidiger in einem Video. Evra droht eine Geldstrafe von 1500 Euro.