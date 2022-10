Werder wieder mit Veljkovic und Bittencourt

Werder Bremen kann im Pokalspiel am Mittwoch wieder auf den zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt zurückgreifen.

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen kann im Zweitrunden-Pokalspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Zweitligisten SC Paderborn wieder auf den zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt zurückgreifen. Auch Milos Veljkovic dürfte nach einer Sehnenreizung in der Defensive wieder in die Startformation der Hanseaten zurückkehren.