College Football: Spendenaufruf nach irrer Siegesfeier

Nach einem historischen Sieg gegen Alabama rasten die Anhänger der Tennessee Volunteers komplett aus. Nach der Feier richtet die Universität einen Spendenaufruf an die Fans, um die Kosten zu decken.

Nach 15 Pleiten in Folge gegen die Alabama Crimson Tide besiegten die Tennessee Volunteers, das Football-Team der University of Tennessee, den Erzrivalen mit 52:49 und beendeten so die lange Durststrecke. (NEWS: Alles zum College Football)