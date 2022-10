Anzeige

Uniliga-Winterseason 2022/23 : Mehr Preisgeld und Spiele - Alle Infos zur neuen Saison Uniliga-Winterseason: Was Ihr wissen müsst

Wer wird Uniliga-Champion 2022/23? © Uniliga.gg

Niklas Walkerling

Die Winterseason 2022/23 der Uniliga ist gestartet. Neben dem höchsten Preisgeldpool der Geschichte wurde auch ein neuer Titel in den bundesweiten Wettbewerb aufgenommen.

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Köln, 17.10.2022 – Analog zum Wintersemester startet auch die Uniliga in eine neue Spielzeit. Die beliebte League-of-Legends-Liga startet am 25. Oktober. Die dazugehörigen Wildcard-Turniere, durch die die verbleibenden Plätze der ersten Liga aufgefüllt werden, laufen bereits seit einigen Tagen. Neben einer Erhöhung des Gesamtpreispools auf 20.000 Euro gehen in dieser Saison mit Titeln wie TFT: Teamfight Tactics außerdem neue Spiele an den Start. Gekrönt wird die Winterseason mit einem Finalevent in Köln Anfang 2023.

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, so Fabian Fromm, Co-Founder der Uniliga. „Es ist uns ein Anliegen, die Uniliga stetig zu verbessern und noch attraktiver zu gestalten. Durch unsere Nähe zu den Studierenden ist es uns möglich, sehr schnell auf ihre Wünsche nach neuen Ligen zu reagieren und diese zu integrieren“, fährt Fromm fort.

Die Termine für die jeweiligen Spieltage und Wettbewerbe stehen bereits fest. Spieler:innen können zwischen diesen 13 Titeln wählen: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, League of Legends, Overwatch, Rocket League, Hearthstone, Legends of Runeterra, Rainbow Six: Siege, Formel 1 2022, Wild Rift, Schach, Yu-Gi-Oh und erstmals auch Teamfight Tactics.

Und auch für den Austragungsort des legendären League-of-Legends-Finals hat Bruno Latorre, Business Development and Partnerships Manager der Uniliga, bereits eine Idee: „Die Finals im Xperion in Köln haben eine ganz besondere Atmosphäre. Wir planen, dort auch in dieser Saison den League-of-Legends-Sieger der Uniliga zu küren“.

Für alle Esport-Fans streamt die Uniliga die Ligaspiele auf ihrem offiziellen Uniliga-Twitchkanal . Die jeweiligen Termine finden Interessierte auf https://www.uniliga.gg/stream/ .

Über die Uniliga

Die Uniliga ist die größte Esport-Liga für Universitäten in Deutschland und ein Projekt des Start-up-Unternehmens UNI Esports GmbH, das ursprünglich von Studierenden gegründet wurde und seit 2014 der wichtigste Ansprechpartner für Esport an deutschen Hochschulen ist. Derzeit sind mehr als 4.000 aktive Spieler:innen in über 600 Teams an rund 200 Standorten in der Uniliga organisiert. Die Uniliga veranstaltet Wettbewerbe und Meisterschaften, bietet Livestreams an und berät Studierende beim Aufbau von Esport-Netzwerken und Turnieren. Damit ist die sie eine Startrampe für die Esport-Profis von morgen und bildet das Fundament für den Amateur-Esport in ganz Deutschland. Mit Ligen für League of Legends, Counter-Strike:GO, Overwatch, Hearthstone, Rocket League, Rainbow Six: Siege, Legends of Runeterra, Formel 1, Schach, TFT und Valorant deckt die Uniliga sämtliche Facetten des Esports ab. Zu den Partnern und Unterstützern zählen u. a. die Techniker Krankenkasse, hanuta RIEGEL, der ICT-Lösungsanbieter Axians, der Weisse Ring sowie die renommierte Gaming Brand MSI.