FIFA 23: VBL-Neuling gibt Kader bekannt

KSC präsentiert VBL-Kader

Als wohl bekanntester Profi gilt Lukas „ Sakul “ Vonderheide, der in FIFA 22 noch zum Line-Up des Fokus Clans zählte. Zusammen mit Ex-Weltmeister Mohammed „ MoAuba “ Harkous sowie DFB-eFootball Coach Matthias „ STYLO “ Hietsch konnte er sich bei der letzten Ausgabe des DFB-ePokals bis ins Halbfinale vorspielen. Seinen größten Erfolg als Einzelspieler verbuchte der heute 24-Jährige mit der erfolgreichen Qualifikation für den FIFAe World Cup in FIFA 18.

Doch obwohl Sakul bereits seit Jahren in der deutschen Szene aktiv ist, steht in seiner Vita noch keine VBL-Erfahrung – zumindest nicht in der Club Championship. In der Solodisziplin konnte er dagegen schon zweimal bis ins Achtelfinale vorstoßen. Der bekennende Bielefeld-Fan wird beim Auftakt im Trikot des KSC also gleich zwei Premieren feiern.