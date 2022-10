Overwatch League Play-Ins 2022: Alles oder nichts

Insgesamt zwölf der zwanzig Teams werden zu den Playoffs am Ende der fünften Saison der Overwatch League in die Vereinigten Staaten reisen. Nach der regulären Saison sind aus der West-Division San Francisco Shock, Dallas Fuel, die Los Angeles Gladiators, Houston Outlaws, London Spitfire und Atlanta Reign qualifiziert. Über die finalen Platzierungen der Ost-Tabelle stoßen Seoul Dynasty, die Shanghai Dragons und Philadelphia Fusion hinzu.

Play-Ins: Die letzte Chance

Die verbleibenden beiden Tickets werden kommendes Wochenende zwischen denjenigen vier Teams ausgespielt, die in der regulären Saison der West-Tabelle auf den Plätzen sieben bis zehn endeten. Am Freitagabend trifft in der ersten Runde der Siegerhälfte des Double-Elimination-Brackets Florida Mayhem auf Boston Uprising. In der zweiten Partie spielt dann Toronto Defiant gegen Washington Justice. Die letzten beiden verbleibenden Teams dürfen dann am Endlauf Anfang November teilnehmen.