BVB-Analyse: Trainer, Mannschaft, Klubführung - wer trägt Schuld an der Krise?

Der BVB steckt schon wieder in einer Krise! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das 0:2 am Sonntag bei Union Berlin war nun schon die vierte Pleite in dieser Bundesliga-Saison. Die hochdekorierte Millionen-Truppe ist auf den achten Rang abgestürzt und hat jetzt sieben Punkte Abstand auf die Tabellenspitze. „Wir stehen nicht da, wo wir stehen wollen“, sagte ein enttäuschter Trainer Edin Terzic. „Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation.“ ( BVB-Stars schlagen Alarm )

Wer trägt Schuld an der erneuten Krise? Der Coach selbst? Die Mannschaft? Oder doch die Klubführung? SPORT1 macht den Check.

„Fan“ Terzic lebt Borussia Dortmund wie kaum ein Trainer vor ihm, investiert dementsprechend viel Zeit, ist als einer der Ersten und Letzten im Büro. Gut: Die Defensive konnte er halbwegs stabilisieren. Schlecht: Die Offensive lahmt dafür. Erst 14 Treffer erzielte der BVB in der Liga. Zum Vergleich: Unter Marco Rose hatte man im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt schon 27 Treffer auf dem Konto.

Terzic steht nicht zur Debatte

Terzic, der trotz vieler Ausfälle zu Saisonbeginn in den Pokal-Wettbewerben gut dasteht und in der Liga nur einen Punkt Rückstand auf Platz vier hat, steht intern nicht zur Debatte und hat die volle Rückendeckung der Bosse. Aber auch er muss sich hinterfragen. Eine Weiterentwicklung ist nach fast vier Monaten noch nicht zu sehen, die nötige Konstanz, um oben anzugreifen, kriegt auch er einfach nicht rein. Rückendeckung gibt es von Keeper Gregor Kobel: „Edin macht einen super Job und versucht uns immer weiterzubringen.“ Schuldanteil: 15%

„Ich behaupte ja immer, dass die Jungs nicht doof sind – aber sie sind brutal vergesslich“, monierte Terzic schon vorige Woche. „Unsere Aufgabe ist es, sie immer wieder daran zu erinnern.“ Wie auch seine Vorgänger Rose, Lucien Favre und Co. muss sich der Deutsch-Kroate allmählich veräppelt vorkommen. Woche für Woche spricht der 39-Jährige die gleichen Probleme an, ändern tut sich aber: nichts! Die Mannschaft, die in den letzten fünf Jahren schon fünf verschiedene Trainer hatte, begreift es offenbar nicht. Selbstkritik? Bei den meisten Stars Fehlanzeige! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)