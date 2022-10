Sadio Mané in Top 3 bei Ballon d'Or? Bayern-Star offenbar vor historischer Ehre

Der Superstar des FC Bayern soll bei der Verleihung des Ballon d‘Or am Montagabend in Paris offenbar auf dem Podium landen. Wie der senegalesische Journalist Papa Mahmoud Gueye berichtet, werde Mané der erste afrikanische Spieler seit George Weah sein, dem eine solche Ehre zu teil kommt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mané holte in der vergangenen Saison drei Titel

Mané erlebte nach seinem Wechsel vom FC Liverpool nach München einen durchwachsenen Start in München, mit Höhen und Tiefen. Für den Ballon d‘Or werden aber vor allem seine Leistungen im Trikot der Reds in Betracht gezogen - ebenso wie sein Triumph beim Afrika-Cup mit dem Senegal. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit Liverpool erreichte er das Finale der Champions League, wo er sich Real geschlagen geben musste. In England sicherte er sich den FA Cup und den Ligapokal. In insgesamt 51 Pflichtspielen hatte er dabei in der vergangenen Saison 23 Tore erzielt und fünf Assists gegeben.