Bayern, Dortmund und Leipzig im Pokal favorisiert

Die Bundesliga-Schwergewichte Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind in ihren DFB-Pokalspielen beim Sportwettenanbieter bwin klar favorisiert. Die Siegquote der Münchner beim FC Augsburg liegt bei 1,20, ein Erfolg der Gastgeber ist mit 12,00 dotiert. Auch am Weiterkommen der Dortmunder (Quote 1,38) bei Hannover 96 (Quote 7,00) und von Leipzig (Quote 1,32) gegen den Hamburger SV (Quote 9,00) hegt der Buchmacher wenig Zweifel.