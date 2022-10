La Liga: Griezmann bittet Atlético-Fans um Verzeihung - "Sehr stolz, nun komplett Atlético anzugehören"

Griezmann fix bei Atlético: "Finanzielle rückte in Hintergrund"

Antoine Griezmann richtet sich nach dem Sieg gegen Bilbao mit emotionalen Worten an die Atlético-Madrid-Fans. Wegen seines damaligen Abgangs in Richtung Barcelona bittet der Franzose um Verzeihung.

Mit der offiziellen Verkündung des Transfers endete auch das lange Theater um die Kaufpflicht des französischen Nationalspielers. Beide Klubs einigten sich für Griezmann auf eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro. Der Angreifer kostete Barca noch vor drei Jahren satte 120 Millionen Euro. Der Auswechsel-Wahnsinn um den 31 Jährigen hatte damit endgültig ein Ende und er kann wieder befreit aufspielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga) .

Gegen Bilbao gelang ihm das bereits und er erzielte beim 1:0-Sieg der Colchoneros den einzigen Treffer des Abends. Nach dem Erfolg gegen die Elf von Ex-Barca-Trainer Ernesto Valverde richtete sich Griezmann mit emotionalen Worten an die Fans.

„Ich möchte um Verzeihung bitten, ich weiß, dass Leute es aus meinem Mund hören wollen: ich bitte um Verzeihung für den Schaden, den ich den Leuten möglicherweise zugefügt habe“, wird Griezmann von der AS zitiert. Vor seinem Rekordtransfer zur Blaugrana gab es ein langes Hin und Her bezüglich seines Wechsels, ebenso wie juristische Auseinandersetzungen beider Klubs. Die Atlético-Fans waren in dieser Zeit und danach alles andere als begeistert von ihrem langjährigen Top-Spieler.