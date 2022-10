Ski Alpin: Saison-Aus für Talent - Slowenien mit Personalsorgen

Die große slowenische Alpin-Hoffnung hat sich eine Woche vor dem Saisonauftakt in Sölden das Kreuzband im linken Knie gerissen und wird damit die komplette Saison ausfallen. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

In der vergangenen Saison war Slokar in die Weltspitze gefahren. Die Technikspezialistin gewann zwei Rennen und sicherte sich sogar die kleine Kristallkugel im Parallel-Weltcup. In der Slalom-Wertung landete sie dank zahlreicher Top-15-Platzierungen auf Rang acht. (SERVICE: Alle Weltcup-Ranglisten)