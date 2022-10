Werner und Nkunku fehlen Leipzig im DFB-Pokal

Titelverteidiger RB Leipzig muss im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Hamburger SV auf sein Torjäger-Duo verzichten. Timo Werner (Infekt) und Christopher Nkunku (Handgelenks-OP) werden Trainer Marco Rose am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in der zweiten Runde fehlen.

"Wir haben schon noch Offensivspieler, auch ein paar gute", sagte Rose: "Wir nehmen es so, wie es ist." Die hohe Belastung mit noch acht Spielen bis zur WM-Pause bleibe "grenzwertig", sagte der Coach und versicherte: "Wir versuchen die Jungs bestmöglich durchzubringen."

Den HSV will Rose keinesfalls unterschätzen. "Wir wissen, was auf uns zukommt", erklärte er: "Der HSV ist der HSV, kein typischer Zweitligist." Im Pokal könne "viel passieren. Wir müssen gut vorbereitet sein und wollen in die nächste Runde einziehen", sagte der 46-Jährige.