Union Berlin - Höhenflug tut der Bundesliga gut. Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk

Nähert man sich Union Berlin mathematisch, ist die Meisterschaft gelaufen. Der bisherige Punkteschnitt von 2,3 in der Bundesliga führt am Saisonende hochgerechnet zu 78 Punkten. Mehr holte der Rekordmeister FC Bayern München auch nicht in den vergangenen zwei Jahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)