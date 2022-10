Anzeige

Zwangspause für Leroy Sané: Bayern verkündet Diagnose bei Leistungsträger Zwangspause! Diagnose bei Sané da

Kerry Hau, Philipp Heinemann

Der FC Bayern muss vorerst auf Leroy Sané verzichten. Der Superstar zieht sich gegen Freiburg eine Muskelverletzung zu und fällt aus. Die Zeit bis zur WM wird knapp.

Der FC Bayern muss vorerst auf einen seiner formstärksten Spieler verzichten!

Leroy Sané hat sich beim 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Tag nach dem Spiel bekannt.

Wie lange der 26-Jährige ausfällt, teilten die Münchner nicht mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sané droht eine mehrwöchige Pause. Nach SPORT1-Informationen ist die WM-Teilnahme aber definitiv nicht in Gefahr, da es sich nicht um einen schwerwiegenden Muskelfaserriss handelt.

Allerdings wird Sané durch die Verletzung kaum optimal vorbereitet zur WM reisen.

Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 23. November gegen Japan.

Das letzte Länderspiel vor der WM bestreitet das DFB-Team am 16. November gegen Oman.

Flick plant weiter mit Sané

Flick plant nach SPORT1-Informationen trotz der Verletzung weiterhin voll mit Sané für die WM.

Gegen Freiburg war Sané ein entscheidender Erfolgsgarant. Der deutsche Nationalspieler erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere vor. Im zweiten Durchgang musste er angeschlagen vom Platz. Insgesamt steht er in 2022/23 bei 16 Scorerpunkten in 16 Spielen (zehn Tore, sechs Assists).

Direkt nach dem Spiel verließ Sané die Allianz Arena, um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.

Wie lange fehlt Sané? Acht Spiele bis zur WM

Seit Wochen präsentiert sich der Offensivspieler in bestechender Form. Sein Ausfall bedeutet einen empfindlichen Rückschlag für den FCB - auch wenn im Angriff viele Hochkaräter zur Verfügung stehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ohne Sané geht es für die Bayern schon am Mittwoch weiter, dann geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Augsburg (gegen den man vor kurzem in der Liga noch eine bittere Niederlage kassierte). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Meisterrennen stehen noch fünf Spiele an, bevor die WM am 20. November beginnt. In der Champions League warten mit dem FC Barcelona und Inter Mailand noch zwei große Gegner, die Münchner sind aber bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

