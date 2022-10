Bogenschießen: Bauer scheitert beim Weltcupfinale früh

Bogenschützin Katharina Bauer (Raubling) ist beim Weltcupfinale im mexikanischen Tlaxcala bereits an der Auftakthürde gescheitert.

Frankfurt am Main (SID) - Bogenschützin Katharina Bauer (Raubling) ist beim Weltcupfinale im mexikanischen Tlaxcala bereits an der Auftakthürde gescheitert. Die derzeit beste Deutsche verlor ihr Viertelfinale gegen die Lokalmatadorin Alejandra Valencia nach schwachem Start mit 3:7 und landete in der Endabrechnung auf Rang sieben. Die 27-Jährige war erstmals für den Saisonabschluss der besten acht Schützinnen des Jahres qualifiziert.