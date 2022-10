FC Bayern: Hainer kommentiert Hoeneß-Attacke gegen Katar-Kritiker Ott bei Jahreshauptversammlung

So kennt man ihn: Uli Hoeneß hat am Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern losgepoltert und ist Vereinsmitglied Michael Ott nach dessen Kritik an der Katar-Haltung des Rekordmeisters verbal angegangen.

Hoeneß geht Katar-Kritiker Ott an: „Ihr Auftritt war peinlich“

Eine Aussage, die für viel Diskussionsstoff sorgte. Am Sonntag mit einer Nacht Abstand bezog nun Herbert Hainer Stellung zu den Vorkommnissen: „Das ist Uli Hoeneß, der ja unglaublich emotional ist. Wenn sein Klub der FC Bayern, den er durch und durch liebt und als sein Baby ansieht, angegriffen wird, dann verteidigt er ihn. Das ist der Uli. So kennen wir ihn, sagte der wiedergewählte Bayern-Präsident vor dem Spiel des Rekordmeisters gegen den SC Freiburg bei DAZN . (NEWS: Bizarre Szene bei Müller-Rede)

Mitgliede Ott fragt Hainer diesmal direkt

Am Samstagabend hatte das kritische Mitglied Hainer nun direkt gefragt, ob dieser den Vertrag verlängern würde - was der Präsident ausweichend beantwortete.

So oder so: Otts Nachsetzen in dem Thema stieß Hoeneß anscheinend so übel auf, dass er zum Ende der Versammlung das Vereinsmitglied anging. (Die JHV zum Nachlesen)