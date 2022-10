Anzeige

FC Bayern: Effenberg-Klartext zu Kahn - Zuspruch für Kramer auf Schalke, Kritik an Mislintat | SPORT1-Kolumne Kahn? „Kannst nicht in Deckung gehen“

Kahns Auftritt auf JHV: "Ein Stück Folklore"

Stefan Effenberg

Stefan Effenberg beleuchtet in seiner SPORT1-Kolumne die Situation beim VfB Stuttgart - und sieht die Rolle von Sportdirektor Sven Mislintat kritisch. Auch zu Schalke, Xabi Alonso und Oliver Kahn als Bayern-Boss spricht der Experte Klartext.

Hallo Fußball-Freunde,

der 4:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum ist für den VfB Stuttgart um Interimslösung Michael Wimmer erst mal ein Befreiungsschlag.

So wichtig dieses Ergebnis war, nachdem der Verein Pellegrino Matarazzo als Trainer entlassen hatte: Ich kann mir vorstellen, dass sie sich in dieser Trainer-Konstellation in die WM-Pause retten werden, sich aber schon längst nach anderen Lösungen umsehen.

Es werden intern sicherlich Namen diskutiert. Aber Jogi Löw können wir schon mal abhaken, das ist Quatsch. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, einen deutschsprachigen in der jetzigen Situation.

VfB? „Das macht es für jeden Trainer extrem schwer“

Er muss außerdem mit jungen Leuten umgehen und mit dem Umfeld zusammenarbeiten können. Und wenn du dann denkst, die können sich da oben ja schon nicht einigen.... (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In so einem gefährlichen Umfeld zu arbeiten, macht es jedenfalls für jeden Trainer extrem schwer.

Was der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat da in der Coaching Zone bei dem Wechsel von Chris Führich gemacht hat, als er auf den Spieler derart lange einredete, das geht jedoch gar nicht. Als Sportdirektor aufzustehen und Anweisungen zu geben, das ist die absolute Hoheit des Cheftrainers. Und Mislintat sollte auch wissen, dass da ein paar Kameras im Stadion sind, die das einfangen.

Krisensituation herrscht auch bei Schalke 04 um Trainer Frank Kramer nach der 0:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim

Mislintat in der Kritik: "Da würde ich als Trainer durchdrehen"

Di Matteo als warnendes Beispiel für Schalke

Dazu möchte ich generell mal anmerken: Je schlechter der Kader ist, desto besser muss der Trainer sein. Alles andere ergibt doch gar keinen Sinn.

Siehe Roberto di Matteo, der damals zu Schalke kam als Champions-League-Sieger mit Chelsea. Wurde der dann auch automatisch Pokalsieger und deutscher Meister? Nein. Die Trainer sind die ärmsten Schweine. Weil der Kader ja schon vorher zusammengestellt wird – es sei denn, du heißt Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, die sich selber ein paar Spieler holen können.

Aber Schalke hat nicht diese Qualität im Kader. Als Trainer kannst du den Spieler vielleicht gewisse Dinge an die Hand geben, aber du musst als Verein doch den Kader verbessern.

Dafür ist jedoch nicht der Trainer verantwortlich. Nehmen wir dazu mal das Beispiel Union Berlin: Wo sind die hergekommen? Sie stehen deswegen nun oben, weil sie über Jahre den Kader perfekt zusammengebaut und verbessert haben. (NEWS: Babbel nimmt Kramer in Schutz)

Das ist vielmehr die hohe Kunst - und nicht mit dem Finger auf den Trainer zu zeigen und zu sagen: Der kann das nicht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Effenberg nimmt Kramer in Schutz: "Trainer sind die ärmsten Schweine"

Und wenn du als Trainer dann nicht die Unterstützung vom Sportdirektor, Manager und dem Umfeld hast, dann bist du verloren.

Das ist beim FC Bayern genauso

Das ist beim FC Bayern mit Julian Nagelsmann genauso: Wenn der nicht geschützt wird von den Oberen, dann bist du verloren – vor allem, wenn du die Ergebnisse nicht bringst. Da kannst du die Uhr nach stellen.

Ich glaube übrigens, dass wir im Februar oder März sicherlich noch mal über den Namen Felix Magath intensiv sprechen werden, wenn es bis dahin die ein oder andere Mannschaft treffen wird. Aber nicht im Zusammenhang mit Schalke.

Apropos Bayern und deren Jahreshauptversammlung, bei der Vorstandsboss Oliver Kahn ja auch die ein oder andere Spitze gegen die Konkurrenz losließ: Kahn geht nun mehr in die Offensive. (Bayerns Jahreshauptversammlung: Der Liveticker zum Nachlesen)

Er hat sich in der Vergangenheit da etwas zurückgehalten, war mehr in einer Beobachter-Situation. Aber wenn ich an die Bilder da zuletzt auch beim turbulenten 2:2 bei Borussia Dortmund denke, wo er fast in die Tribüne gebissen hat...

Aber das ist ja auch ein Zeichen, dass er wirklich lebt und den Erfolg will. Das merkt man dann auch in so einer Äußerung wie nun gegenüber Niklas Süle (inzwischen BVB-Spieler, Anm. d. Red.).

Aber wenn du Bayern in so einer Position führst, dann kannst du nicht in Deckung gehen, sondern du musst vorn stehen und nicht in der zweiten Reihe. (NEWS: Bizarre Szene bei Müller-Rede)

Da war Olli als Spieler ja auch nie anders. Wenn er mal kam, dann haben es alle verstanden. (KOMMENTAR: Gewinner Kahn, Verlierer Hoeneß)

Effenberg: Kann Bayer Abstiegskampf?

Schwierig gestaltet sich die Situation bei Bayer Leverkusen nach der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt - trotz Weltstar Xabi Alonso als neuer Chefcoach.

Die Frage lautet: Kann Bayer Abstiegskampf? Sie haben Topspieler und große Namen mit Patrik Schick und Callum Hudson-Odoi. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Alonso: "Wir haben das Ergebnis nicht verdient"

Die Leverkusener gehen einfach nicht in die Zweikämpfe, du brauchst Kompaktheit, wenn du in fünf Tagen acht Gegentore kriegst.

Ich glaube, dass die Spieler das in dieser Situation einfach nicht können. Dabei müssen sich doch gerade jetzt die Führungsspieler zeigen wie Schick und Jonathan Tah. Die Tendenz ist, dass sie bis zum Ende unten mit drinhängen in der Tabelle.

Alonso kann man da momentan am wenigsten einen Vorwurf machen. Eigentlich kannst du als Trainer keinen Besseren finden als Alonso.

Worin ich bei Xabi Alonso eine Gefahr sehe, ist aber die möglicherweise sprachliche Barriere.

Bis bald,

Euer Stefan Effenberg

Stefan Effenberg hat 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen. Mit den Bayern und Borussia Mönchengladbach wurde er zudem mehrmals Deutscher Meister und Pokalsieger. Seit Sommer 2018 gehört der 54-Jährige zum festen Experten-Team des STAHLWERK Doppelpass.

