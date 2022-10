Anzeige

WWE: Rätselhaftes neues Beben beim Wrestling-Imperium Rätselhaftes neues Beben bei WWE

Giganten-Crash bei WWE: Lesnar kracht durch Absperrung

Martin Hoffmann

WWE sagt die zweite Auflage des von Co-Chef Nick Khan noch mit großem Elan eingeführten neuen Event Day 1 offenbar ab - was aus mehreren Gründen aufhorchen lässt.

Wer hätte das noch vor kurzem gedacht?

Weniger als ein Jahr nach der großen Premiere einer neuen WWE-Veranstaltung steht diese angeblich schon wieder vor dem Aus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Wie das auf wirtschaftliche Aspekte des Wrestlings spezialisierte und gewöhnlich gut informierte Portal Wrestlenomics berichtet, ist die zweite Auflage der Neujahrs-Show Day 1 ersatzlos gestrichen worden.

Die Meldung lässt aufhorchen, wenn man bedenkt, mit welchen Ambitionen das Projekt verfolgt wurde - und von wem es verfolgt wurde.

Ein hochbrisanter, verdeckter Übergriff von WWE: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

WWE sagt Day 1 angeblich ab

Das Debüt von Day 1 am 1. Januar 2022 wurde mit einer machtvollen Ansage inszeniert, als Hauptkampf war ein Titelmatch zwischen Universal Champion Roman Reigns und Brock Lesnar angesetzt, den nur noch selten eingesetzten Top-Attraktionen der Liga.

Letztlich fiel der Kampf wegen einer Corona-Erkrankung Reigns‘ aus und Lesnar holte sich stattdessen in einem Vierkampf den WWE-Titel, es änderte nichts am deutlichen Signal, dass Day 1 als etwas Wichtiges konzipiert war.

Nach übereinstimmenden Berichten war vor allem Nick Khan die treibende Kraft dahinter, damals Präsident und Finanzchef des Unternehmens, inzwischen nach dem Skandal-Abgang von Ex-Boss Vince McMahon zum Co-Chef neben Vinces Tochter Stephanie aufgestiegen.

Khan soll die Idee verfolgt haben, eine neue, an Neujahrs-Sportevents im College-Football angelehnte Tradition zu erschaffen. Day 1 war demnach ein Teil von Khans Vision, die traditionellen „Big 4″-Events von WWE (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series) zu einer „Big 6″ auszubauen, mit Day 1 und einem aufgewerteten Money in the Bank als neue Pfeiler.

Die angebliche Absage von Day 1 ist nun bereits das zweite Ereignis, das diese Vision konterkariert: Bereits vor einigen Monaten hatte Khan einen Rückschlag eingesteckt, als WWE wegen dafür zu schwacher Ticketverkäufe die Pläne beerdigte, Money in the Bank in einem Stadion stattfinden zu lassen.

Anzeige

Nick Khan hatte Show noch als großen Erfolg gepriesen

Hinter dem Day-1-Aus müssten andere Gründe steckten, denn der Ticketverkauf war noch gar nicht angelaufen - und in diesem Jahr war der Event auch ausverkauft, anders als zum Beispiel die Survivor Series 2021 wenige Wochen vorher.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

In der Bilanzkonferenz im Februar 2022 hob Khan auch noch persönlich den Erfolg von Day 1 hervor: Die Show sei „eine der meistgesehenen der Firmengeschichte“ gewesen, die Zuschauerzahl im Streaming-Portal WWE Network sei über 60 Prozent höher gelegen als bei allen vorherigen im Dezember platzierten Events.

Warum nun also die Absage?

Wohl kein Event mehr zwischen Survivor Series und Royal Rumble

Ein wichtiger Faktor in der Entscheidung wird in jedem Fall die Konkurrenz gewesen sein, der sich WWE ausgesetzt hätte: Day 1 war wieder in Atlanta geplant gewesen, wo sowohl an Silvester als auch an Neujahr zwei große Football-Events ausgetragen werden - eine College-Bowl und ein NFL-Spiel der Falcons.

Dieser Umstand ist eine Erklärung dafür, dass WWE ausweicht, aber keine für eine ersatzlose Streichung: Laut Wrestlenomics soll es keine Verlegung und kein „Rebranding“ geben, die Liga plane Stand jetzt ohne einen Event zwischen den Survivor Series am 26. November und dem Royal Rumble am 28. Januar.

Der Journalist Bryan Alvarez (Wrestling Observer) berichtet inzwischen auch, dass für den Eventkalender 2023 generell noch „große Änderungen“ geplant seien, mit mehr Fokus auf internationale Shows und weniger „Gimmick-Pay-Per-Views“ wie dem für Day 1 gestrichenen TLC (Tables, Ladders & Chairs).

Day 1 war Khans „Baby“ - hat er Einfluss verloren?

Dass Day 1 nicht mehr auf der Agenda zu stehen scheint, erstaunt vor dem Hintergrund der Tatsache, wie sehr der frühere Sportmedien-Agent Khan die Show als sein „Baby“ und als potenziell langlebige Erfolgsgeschichte präsentiert hat.

Anzeige

Hat sich seine Einschätzung der Lage plötzlich geändert? Oder hat Khan trotz seiner Chefrolle an faktischem Einfluss verloren, seit das Ehepaar aus Stephanie McMahon und „Triple H“ Paul Levesque als kreativer „Chief Content Officer“ am Ruder ist?

Über das, was die drei starken Personen bei WWE nun weiter trennt und eint, wird vor dem Hintergrund der neuen Entwicklung weiter diskutiert werden ...

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige