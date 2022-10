European Darts Championship: Hammer-Los für deutsches Duo Schindler und Clemens

Ab dem 27. Oktober findet in Dortmund die Cazoo European Darts Championship 2022 (LIVE auf SPORT1) statt. Gabriel Clemens und Martin Schindler haben zum Auftakt echte Topgegner erwischt.

Bei der Cazoo European Darts Championship 2022 (vom 27. bis 30. Oktober alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) in der Dortmunder Westfalenhalle stehen Gabriel Clemens und Martin Schindler gleich zu Beginn zwei echte Herausforderungen auf dem Programm.

Während Schindler in Runde eins auf José de Sousa trifft, bekommt es Clemens mit Jonny Clayton zu tun.

Schindler, der als Nummer 18 in das Turnier geht, traf bislang zweimal auf den Portugiesen und hat mit einem Sieg und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz gegen die aktuelle Nummer sechs der PDC Order of Merit.