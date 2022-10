Baseball: Yankees erzwingen Entscheidungsspiel

Die New York Yankees haben ihren Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) am Leben gehalten.

Die New York Yankees haben ihren Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) am Leben gehalten. Der Rekordmeister glich im Play-off-Viertelfinale durch ein 4:2 bei den Cleveland Guardians zum 2:2 aus und erzwang das Entscheidungsspiel. Die Best-of-five-Serie endet am Montag (Ortszeit) in New York.