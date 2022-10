"Madrid mag ihn so sehr": Kroos verzückt Real - und lobt uneitel Mitspieler

So wie auf dem Platz seit mittlerweile acht Jahren im Trikot von Real Madrid. Der Mittelfeldstratege lenkte die Aufmerksamkeit nach dem 3:1 (2:0) gegen den FC Barcelona auf Fede Valverde, für ihn einer der derzeit besten drei Fußballer weltweit, wie Kroos seinen zehn Millionen Followern schrieb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Dabei hatte der 32-Jährige selbst gewaltigen Anteil am verdienten Erfolg - und war zu Recht Gesprächsthema nach dem 185. Duell mit dem katalanischen Erzrivalen. Immerhin läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Spanische Medien berichteten zuletzt, dass sich Kroos noch nicht entschieden habe, ob er noch einmal bei den Königlichen verlängert. Der Clasico war sein 250. Ligaspiel für Real.

„Er weiß ganz genau, was wir alle denken, ich, seine Teamkollegen, der Klub“, sagte Trainer Carlo Ancelotti: „Wir müssen ihn nicht drängen, er ist so klug, und Madrid mag ihn so sehr, egal, welche Entscheidung er trifft: Wir werden glücklich sein.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)