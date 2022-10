Klopp sieht Rot und siegt: „Manchmal verliere ich die Kontrolle“

In der 85. Minute, Liverpool führte bereits, hatte sich Klopp wahnsinnig über einen ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters aufgeregt. "Klarer geht es nicht", schimpfte er anschließend bei Sky: "Ich weiß gar nicht, was Mohamed Salah noch tun muss, um einen Freistoß zu bekommen."

Entscheidend war, dass Klopp und Liverpool die unbändige Tormaschine Erling Haaland lahmlegten. Haalands Torserie riss am Sonntag nach sieben Premier-League-Spielen mit 13 Toren, zuletzt hatte er am zweiten Spieltag nicht in der Liga getroffen. Ein Tor "verhinderte" Haaland sogar: Weil er seinen Gegenspieler Fabinho im Aufbau des Angriffs umgerissen hatte, wurde Phil Fodens Treffer nach Videobeweis aberkannt (53.).