Kitesurfen: „Powerfrau“ Leonie Meyer WM-Neunte

Deutschlands beste Olympia-Kiterin Leonie Meyer hat sich mit einem neunten Platz bei der Weltmeisterschaft in der Weltspitze zurückgemeldet.

Deutschlands beste Olympia-Kiterin Leonie Meyer vom Norddeutschen Regatta Verein hat sich mit einem neunten Platz bei der Weltmeisterschaft im italienischen Cagliari in der Weltspitze zurückgemeldet. „Richtig fit hätte ich das Halbfinale dominieren können“, sagte Meyer, die kurz vor der WM an einem Infekt erkrankt war.

2024 steht Kitesurfen erstmals im Programm der Olympischen Spiele. Bei der Premiere in Marseille peilt die 29-Jährige eine Medaille an. Aus ihrem Umfeld erntete Meyer nach ihrem WM-Auftritt viel Lob. "Sie ist eine Powerfrau hoch drei", sagte Teamkollege Florian Gruber. DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner schlug in die gleiche Kerbe: "Die Leistung von Leonie Meyer ist imposant, bemerkenswert, stark."