Ski Alpin: Rekord-Rennen wackelt! Steigt das Matterhorn-Spektakel?

Ende Oktober sollen die Alpin-Asse auf dem Matterhorn an den Start gehen. Doch die Austragung des Rekord-Rennens ist weiterhin fraglich.

Eigentlich sollte eine Entscheidung, ob das spektakuläre Rennen auf dem knapp 4500 Meter hohen Berg am 29. und 30. Oktober wie geplant stattfinden kann, bereits gefallen sein.

Nun gibt der Weltverband FIS dem Veranstalter noch eine Gnadenfrist bis zum 22. Oktober. „Wir glauben, dass diese sechs Extra-Tage für die Veranstalter den Unterschied ausmachen können, um die Rennen erfolgreich durchzuführen“, meinte Generalsekretär Michel Vion in einer offiziellen Mitteilung.

Matterhorn-Rennen im Ski Alpin wackelt

Der Start für die Rennen liegt in 3700m Höhe im Schweizer Kanton Wallis, während das Ziel im italienischen Aostatal ist. Sollte die FIS grünes Licht geben, wäre es der Weltcup mit dem höchsten Start in der Geschichte und zeitgleich der erste Wettkampf, der in zwei Ländern stattfindet.