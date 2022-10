Bundesliga: Choupo-Moting-Gala bei Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg

Der Rekordmeister aus München dominierte auch in der Folge das Spiel und erhöhte in der zweiten Halbzeit durch Leroy Sané (53.) und Sadio Mané (55.) und Marcel Sabitzer (80.) zum verdienten 5:0-Sieg. Beim 3:0 von Sané war wieder Choupo-Moting beteilgt, der den sehenswerten Treffer auflegte.

Bayern zieht durch den Erfolg in der Tabelle an Freiburg vorbei und liegt mit 19 Punkten nun mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin auf Rang zwei. Freiburg liegt mit 18 Punkten nun auf dem dritten Platz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Choupo-Moting überragt

Die Bayern machten von Beginn an deutlich, dass sie nach dem späten Gegentreffer in Dortmund beim Heimspiel gegen Freiburg nichts anbrennen lassen wollten.

Gerade Choupo-Moting drückte dem Spiel früh seinen Stempel auf. Der Stürmer spielte im gegnerischen Strafraum einen wunderbaren Doppelpass mit Davies, der mit seiner Flanke den völlig freien Sané fand. Der deutsche Nationalspieler scheiterte noch an Flekken, den Abpraller verwandelte Gnabry dann aber sehenswert per Kopf zur Führung (13.).

Choupo-Moting von Fans gefeiert

Die Leistung überzeugte Nagelsmann so sehr, dass ihr im weitere Einsätze in Aussicht stellte. „Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er immer so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen.“