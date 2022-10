La Liga: Barca-Boss stürmt Schiri-Kabine nach Clásico-Pleite gegen Real

Der FC Barcelona hat im Clásico gegen Real Madrid wenig zu melden, sieht aber auch den Schiedsrichter in der Verantwortung. Boss Laporta verlangt höchstpersönlich Antworten.

Nach der 1:3-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid tauchte Joan Laporta, der Präsident des FC Barcelona, plötzlich in der Schiedsrichter-Kabine auf und forderte Antworten von José María Sánchez Martínez.

Hintergrund des Ärgers: Barca fühlte sich unter anderem um einen Elfmeter betrogen, als Dani Carvajal in der 75. Minute Robert Lewandowski im Strafraum am Oberschenkel traf, die Pfeife des Schiedsrichters aber auch nach VAR-Check stumm blieb. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Zudem bekam Real in der Nachspielzeit noch den Elfmeter, den Barca vorher so gerne gehabt hätte, nachdem die Szene um Barca-Verteidiger Eric García nochmal gecheckt wurde.

Barca-Boss stürmt Schiri-Kabine

Grund genug für Laporta, den Unparteiischen aufzusuchen, der den ungebetenen Besuch in seinem Bericht festhielt.

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo schreibt, hätte sich „die Entourage des Präsidenten“ an das Blatt gewandt und erklärt, Laporta habe mit höchstem Respekt nach den Gründen gefragt, warum die Entscheidungen so getroffen worden seien.