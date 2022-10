Haaland ausgebremst! Salah lässt Liverpool gegen City jubeln - Klopp verliert Fassung

Klopp sieht Rot

In der 50. Minute ließ Mo Salah eine Mega-Chance liegen, ehe City durch Phil Foden vermeintlich in Führung ging. Doch dem Treffer ging ein Foul von Haaland an Fabinho voraus. Daher verweigerte Taylor dem Tor nach Sichten der Videobilder die Anerkennung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Haalands Torserie gerissen

Bisher hatte der Norweger nur in einem Premier-League-Spiel, in dem er mitwirkte, nicht getroffen. Seine Bilanz von 15 Treffern in zehn Liga-Spielen liest sich aber weiterhin beeindruckend, die Torserie nach zuletzt sieben Premier-League-Partien in Folge mit insgesamt 13 Toren ist aber gerissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)